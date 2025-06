Khamenei in tv | Duro schiaffo all' America |Trump | L' uranio non è stato spostato Netanyahu | Ora possibili accordi di pace

La recente dichiarazione del leader iraniano suonava come un duro colpo agli Stati Uniti e a Netanyahu, mentre si avvicinano possibili accordi di pace. La televisione iraniana ha trasmesso la prima risposta ufficiale dopo il cessate il fuoco con Israele, rivendicando la quasi totale sconfitta del regime sionista. Una presa di posizione che potrebbe segnare un nuovo capitolo nel complicato equilibrio geopolitico della regione.

La televisione iraniana trasmette la prima dichiarazione video della Guida Suprema dal cessate il fuoco con Israele: «Il regime sionista è stato quasi schiacciato e annientato sotto i colpi della Repubblica islamica». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Khamenei in tv: «Duro schiaffo all'America» |Trump: "L'uranio non è stato spostato" Netanyahu: "Ora possibili accordi di pace"

