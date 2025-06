Khamenei in tv | Duro schiaffo all' America | Pentagono | Distrutti i siti nucleari Trump | Via da Cnn e Nyt i reporter delle fake news

In un gesto di forza e determinazione, Khamenei sferra un duro colpo all’America con una dichiarazione televisiva senza precedenti, affermando che Israele è quasi stato annientato. Questa presa di posizione segna un punto di svolta nella comunicazione internazionale, mentre i media occidentali come CNN e NYT vengono accusati di fake news. La tensione tra Iran e Israele si intensifica, lasciando il mondo a seguire con trepidazione gli sviluppi futuri.

La televisione iraniana trasmette la prima dichiarazione video della Guida Suprema dal cessate il fuoco con Israele: «Il regime sionista è stato quasi schiacciato e annientato sotto i colpi della Repubblica islamica». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Khamenei in tv: «Duro schiaffo all'America» | Pentagono: "Distrutti i siti nucleari". Trump:"Via da Cnn e Nyt i reporter delle fake news"

