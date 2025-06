Khamenei in tv | Abbiamo dato uno schiaffo agli Usa Se attaccati risponderemo ancora Israele quasi crollato sotto i nostri colpi

In un messaggio che risuona come una sfida diretta agli Stati Uniti, il leader iraniano Ali Khamenei dichiara: «L'Iran non si arrenderà mai agli USA» e promette una risposta decisa in caso di attacco. La sua retorica infiamma le tensioni internazionali, sottolineando la determinazione del paese nel difendere i propri interessi e rivendicando vittorie simboliche contro il regime americano. Una minaccia che scuote gli equilibri globali, lasciando il mondo a chiedersi quali saranno le prossime mosse di Teheran.

«L'Iran non si arrenderà mai agli Stati Uniti» ha detto in un messaggio video la Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. E ha ribadito: «Se attaccati colpiremo nuovamente le basi statunitensi». «Le seconde congratulazioni sono per la vittoria del nostro caro Iran sul regime americano. Il regime americano è entrato in guerra aperta perché sentiva che, se non l’avesse fatto, il regime sionista. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Khamenei in tv: "Abbiamo dato uno schiaffo agli Usa. Se attaccati, risponderemo ancora. Israele quasi crollato sotto i nostri colpi"

