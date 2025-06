Khamenei | Il regime sionista è stato schiacciato abbiamo vinto

L'ayatollah Khamenei celebra una vittoria storica, affermando che il regime sionista è stato schiacciato dalla Repubblica Islamica dell'Iran. Con parole di orgoglio e fermezza, rivendica il crollo del nemico e il fallimento degli Stati Uniti nel difendere Israele. Una dichiarazione che riscalda gli animi e accende nuovi dubbi sulla stabilità mediorientale. Ma cosa significa davvero questa vittoria per il futuro della regione?

«Mi congratulo per la vittoria sul regime israeliano. Nonostante il clamore e tutte quelle affermazioni, il regime sionista, sotto i colpi della Repubblica Islamica, è quasi crollato ed è stato schiacciato ». Lo ha scritto su X l’ayatollah Ali Khamenei, Guida suprema dell’Iran, rivolgendo poi in un post successivo congratulazioni anche per la «vittoria sul regime statunitense», che entrato in guerra per salvare Israele «non ha ottenuto nulla». Anzi la Repubblica Islamica, ha aggiunto Khamenei, «ha sferrato un duro schiaffo in faccia agli Usa, attaccando e danneggiando la base aerea di Al-Udeid, una delle principali basi statunitensi nella regione». 🔗 Leggi su Lettera43.it