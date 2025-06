Khamenei | Duro schiaffo all' America Abbiamo trionfato non ci arrenderemo mai | Trump | Annullare processo a Netanyahu

Il mondo assiste a un cambio di scenario senza precedenti: la prima dichiarazione video della Guida Suprema iraniana dopo il cessate il fuoco rivela un duro schiaffo all’America e una vittoria che rafforza la posizione dell’Iran. Con parole decise, si sottolinea come il regime sionista sia stato quasi schiacciato, segnando un capitolo decisivo nelle tensioni internazionali. La diplomazia e la geopolitica sono in costante evoluzione, lasciando intuire che questa crisi potrebbe ridefinire gli equilibri globali.

La televisione iraniana trasmette la prima dichiarazione video della Guida Suprema dal cessate il fuoco con Israele: «Il regime sionista è stato quasi schiacciato e annientato sotto i colpi della Repubblica islamica». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Khamenei: «Duro schiaffo all'America. Abbiamo trionfato, non ci arrenderemo mai» | Trump: «Annullare processo a Netanyahu»

In questa notizia si parla di: khamenei - duro - schiaffo - america

Khamenei torna in video: «Duro schiaffo all'America. Abbiamo trionfato, non ci arrenderemo mai»; Iran, Khamenei riappare in tv: Abbiamo dato uno schiaffo agli Usa, Israele è stato schiacciato; Iran, Khamenei: «Duro schiaffo a Usa, Trump ha esagerato su risultati raid a siti nucleari. Regime sionista sc.

Khamenei: «Duro schiaffo all'America. Abbiamo trionfato, non ci arrenderemo mai» | Trump: «Annullare processo a Netanyahu» - Dopo otto giorni di silenzio, Ali Khamenei ha mandato un video messaggio alla tv di Stato per placare le speculazioni sulla sua sorte e per rivendicare la «grande vittoria contro il nemic ... Riporta msn.com

Iran, Khamenei esce allo scoperto: "Abbiamo dato uno schiaffo agli Usa. E Israele è quasi crollato" - Gli Stati Uniti "non sono riusciti a ottenere nulla di significativo" quando hanno attaccato gli impianti nucleari iraniani e il ... Lo riporta affaritaliani.it