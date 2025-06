Khamenei canta vittoria in tv | Regime sionista quasi crollato schiaffo agli Usa

Dopo dodici giorni di intensi scontri tra Israele e Iran, la voce di Khamenei rompe il silenzio e celebra una presunta vittoria contro il regime sionista, lanciando uno schiaffo agli USA. Un intervento che scuote gli equilibri geopolitici e riaccende le tensioni nel Medioriente. Ma cosa nasconde questa dichiarazione inaspettata? Leggi...

Dopo dodici giorni di guerra tra Israele e Iran, la guida suprema della Repubblica Islamica, Ali Khamenei, ha interrotto il silenzio mediatico in cui si era rifugiato. Considerato l’obiettivo numero uno della recente campagna di bombardamenti israeliani, Khamenei non era mai apparso in pubblico durante il conflitto. Oggi, invece, si è congratulato pubblicamente con la nazione per quella che ha definito “la vittoria sul regime sionista ”. Leggi anche: “Grazie per i missili”: Trump fa l’educato, Khamenei incendia la bandiera Il messaggio è stato diffuso attraverso un post sul social X e poi rilanciato in un discorso televisivo, trasmesso dalle principali reti statali iraniane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it