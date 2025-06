Khamenei | Abbiamo schiacciato Israele e dato uno schiaffo agli Usa

Le recenti affermazioni di Khamenei scuotono gli equilibri internazionali: l'Iran rivendica di aver schiacciato Israele e di aver inflitto un colpo agli Stati Uniti. Intanto, Nihon Hidankyo, premio Nobel per la pace, mette in guardia sul rischio di crollo della “teoria della deterrenza”. Sono questi segnali che indicano un nuovo scenario in evoluzione, dove la diplomazia e la strategia globale sono chiamate a fronteggiare sfide senza precedenti.

Nihon Hidankyo, premio Nobel per la pace, ha criticato Donald Trump e lanciato l'allarme per il crollo della “teoria della deterrenza”. L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Khamenei: “Abbiamo schiacciato Israele e dato uno schiaffo agli Usa”

In questa notizia si parla di: khamenei - abbiamo - schiacciato - israele

Israele: «Abbiamo il controllo dello spazio aereo di Teheran. Distrutto un terzo dei loro lanciatori di missili». Le voci di un salvacondotto per Khamenei | Giallo del veto Usa su di lui - Tensioni crescenti tra Israele e Iran scuotono il Medio Oriente, con azioni militari e richieste di negoziato che si intrecciano in un crescente clima di instabilità .

Israele stava correndo verso una sconfitta certa. Nel giro di poco tempo, l'Iran avrebbe potuto bombardare Israele liberamente. Come ha scritto anche il Jerusalem Post, il 18 giugno scorso, Israele aveva iniziato a scarseggiare di missili Arrow 3, gli unici in gra Vai su Facebook

Iran, a breve un videomessaggio di Ali Khamenei; “Israele schiacciato, abbiamo vinto”; La favola che Khamenei racconta agli iraniani: “Abbiamo schiacciato Israele e dato un duro schiaffo agli Stati Uniti”.

La versione dell'Ayatollah. Ali Khamenei: "Israele schiacciato, uno schiaffo agli Usa: abbiamo vinto" - Nella sua prima dichiarazione pubblica dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, la Guida suprema si congratula "per la vittoria sull'infido ... Scrive huffingtonpost.it

Khamenei esulta: “Uno schiaffo in faccia agli Stati Uniti, abbiamo schiacciato Israele” - Il messaggio dell'ayatollah: "Il regime americano è entrato direttamente in guerra perché riteneva che, se non fosse entrato, il regime sionista sarebbe stato completamente distrutto. Riporta dire.it