Khamenei | Abbiamo dato uno schiaffo agli Usa Se attaccati risponderemo ancora Israele quasi crollato sotto i nostri colpi

In un messaggio carico di determinazione, il leader iraniano Ali Khamenei lancia un chiaro avvertimento agli Stati Uniti, affermando che l'Iran non si arrenderà mai e risponderà con forza a ogni attacco. La tensione tra le nazioni si intensifica, mentre Irani consolidano la loro posizione, rafforzando il loro messaggio di resistenza. La regione potrebbe essere prossima a nuovi sviluppi che cambieranno gli equilibri geopolitici.

«L'Iran non si arrenderà mai agli Stati Uniti» ha detto in un messaggio video la Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. E ha ribadito: «Se attaccati colpiremo nuovamente le basi statunitensi». «Le seconde congratulazioni sono per la vittoria del nostro caro Iran sul regime americano. Il regime americano è entrato in guerra aperta perché sentiva che, se non l’avesse fatto, il regime sionista. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Khamenei: "Abbiamo dato uno schiaffo agli Usa. Se attaccati, risponderemo ancora. Israele quasi crollato sotto i nostri colpi"

