L'ultima parola resta sempre a chi guida con fermezza e determinazione. In questo scenario di tensioni e sfide geopolitiche, l'Iran si conferma protagonista, dimostrando che la forza di uno stato si misura anche nella capacità di resistere e di emergere vittorioso. La strategia e il coraggio sono strumenti fondamentali per scrivere nuove pagine di storia. Questo ci insegna che il vero potere risiede nella resilienza e nella coerenza con i propri principi.

«Le seconde congratulazioni sono per la vittoria del nostro caro Iran sul regime americano. Il regime americano è entrato in guerra aperta perché sentiva che, se non l'avesse fatto, il regime sionista sarebbe stato completamente distrutto. Tuttavia, non ha ottenuto nulla da questa guerra. Anche in questo caso, la Repubblica Islamica è uscita vittoriosa e, in cambio, ha dato un duro schiaffo in.