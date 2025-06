Kevin Spacey | Trump il potere è solo una questione di percezione

Kevin Spacey riabbraccia il palco e il pubblico, lasciandosi alle spalle le ombre delle accuse e i processi. La percezione può essere ingannevole: ciò che conta davvero è come il potere di un'immagine o di un nome possa influenzare opinioni e giudizi. Riccione ha dimostrato che, a volte, tutto si riduce a una questione di percezione, e questa è una lezione che ci riguarda tutti.

Riccione, 26 giu. (askanews) -Kevin Spacey √® stato accolto con applausi, affetto, ammirazione a Rimini e Riccione nei tre giorni in cui √® stato ospite dell'Italian Global Series Festival. L'attore americano di "American Beauty", "I soliti sospetti", protagonista della serie tv "House of cards", √® stato assolto da tutti i processi in cui era accusato di presunti abusi e violenze sessuali ed √® tornato sui set: lo rivedremo nel thriller "The Awakening" e in "1780", film ambientato durante la Guerra d'Indipendenza americana. Spacey ha tenuto una masterclass a Riccione e ha condiviso alcune sue riflessioni: "Sicuramente le esperienze degli ultimi anni mi hanno permesso di fermarmi e ascoltarmi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Kevin Spacey: "Trump, il potere √® solo una questione di percezione"

