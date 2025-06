Kevin Spacey ripercorre la sua carriera all’Italian Global Series Festival

Kevin Spacey ha condiviso il suo percorso artistico all’Italian Global Series Festival, rivivendo i momenti più significativi della sua carriera e dei ruoli che lo hanno reso celebre. Tra aneddoti e riflessioni, l’attore ha raccontato come abbia affrontato le sfide e le controversie che lo hanno coinvolto, tornando ora a celebrare il suo talento. Un incontro ricco di emozioni e confronti, che dimostra come si possa ripartire anche dalle difficoltà.

Kevin Spacey ha preso parte a diverse attività nell'ambito dell'Italian Global Series Festiva, una delle quali è stata una lunga chiacchierata sulla sua carriera e sui suoi ruoli più significativi e popolari. Uno degli ospiti più discussi dell'Italian Global Series Festival è stato lui, Kevin Spacey, l'attore dietro ruoli iconici come Frank Underwood e Lester Burnham e che dopo una serie di vicende giudiziarie, terminate con l'assoluzione, ha avuto un'importante stasi nella sua carriera. Ovviamente in questi due giorni nei quali ha presenziato incontri, ritirando anche un excellance award durante la cerimonia di apertura, l'interprete ha avuto modo di prendere in più di un occasione gli applausi del pubblico venuto ad assistere all'evento.

L'attore, ospite di punta dell'Italian Global Series Festival, ha fatto vivere in riviera atmosfere hollywoodiane e nella sala Concordia ha ripercorso le tappe principali della sua carriera

