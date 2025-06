Kevin Spacey | Mi giudicate? Io perdono tutti

Kevin Spacey, attore di talento e vincitore di due premi Oscar, ha attraversato una carriera ricca di interpretazioni memorabili e personaggi enigmatici. Tuttavia, il vento del #MeToo nel 2017 ha scosso il suo mondo, portando accuse di molestie e un’improvvisa rottura con Hollywood. La sua storia è un esempio di come fama e controversie possano intrecciarsi, lasciando un segno indelebile nel panorama artistico e sociale. Ma come si evolve questa vicenda?

Due premi Oscar vinti, tante interpretazioni memorabili, di personaggi ambigui, enigmatici, eleganti: da I soliti sospetti a S7ven e American Beauty fino alla serie House of Cards. Poi il vento del #MeToo nel 2017 lo investe. Le accuse di molestie da parte di alcuni attori e di un massaggiatore; lui che fa coming out, dichiarando la sua omosessualitĂ . La tempesta soffia forte. La produzione di House of Cards lo licenzia; il regista Ridley Scott elimina tutte le scene in cui compare in un film giĂ pronto, Tutti i soldi del mondo, rigirandole con un altro attore. Tutte le accuse poi cadono, i processi a suo carico a Londra e a New York finiscono con le assoluzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net