Kevin Spacey a Riccione | Ecco che cosa direi a Donald Trump

Kevin Spacey, accolto con entusiasmo a Riccione durante l’Italian Global Series Festival, torna sotto i riflettori dopo aver superato le accuse di abusi. Il suo ritorno sul grande schermo segna una nuova fase nella carriera dell’attore, che ora si prepara a conquistare il pubblico con progetti ambiziosi come "The Awakening" e "1780". Ma se avessi l’opportunità di parlare con Donald Trump, cosa gli diresti?

(askanews) – Kevin Spacey è stato accolto con applausi, affetto, ammirazione a Rimini e Riccione nei tre giorni in cui è stato ospite dell ‘Italian Global Series Festival. L’attore americano di American Beauty, I soliti sospetti, protagonista della serie tv House of cards, è stato assolto da tutti i processi in cui era accusato di presunti abusi e violenze sessuali ed è tornato sui set: lo rivedremo nel thriller The Awakening e in 1780, film ambientato durante la Guerra d’Indipendenza americana. GUARDA LE FOTO Kevin Spacey, dall’Oscar alla polvere: le foto. Spacey ha tenuto una masterclass a Riccione e ha condiviso alcune sue riflessioni: «Sicuramente le esperienze degli ultimi anni mi hanno permesso di fermarmi e ascoltarmi. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Kevin Spacey a Riccione: «Ecco che cosa direi a Donald Trump»

