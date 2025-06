Kessié vuole tornare in Serie A ed è stato ‘offerto’ anche al Napoli Sky Sport

Frank Kessié, protagonista di un desiderio di ritorno in Serie A, potrebbe presto riaccendere le passioni dei tifosi italiani. Il centrocampista ivoriano, attualmente al Al-Ahli, ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui il Napoli, che potrebbe sfruttare la sua esperienza e forza muscolare per rafforzare il centrocampo. La sua eventuale scelta potrebbe davvero cambiare le sorti di una squadra già competitiva, rendendo questa trattativa imperdibile per gli appassionati di calcio italiano.

A quanto pare anche i soldi possono stancare. Frank Kessié vorrebbe tornare in Serie A, e tra le possibili destinazioni ci sarebbe anche il Napoli. Il centrocampista ivoriano è attualmente legato al Al-Ahli da un contratto che prevede circa 15 milioni di euro l’anno. Il suo entourage lo avrebbe proposto alla Roma, al Milan e al club azzurro, dove andrebbe a dare una bella rimpolpata muscolare alla mediana di Antonio Conte (o magari occupare il posto di Anguissa, qualora il camerunese dovesse salutare l’ombra del Vesuvio durante l’estate). Le ultime sul futuro di Kessié. A riferirlo è Sky Sport. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Kessié vuole tornare in Serie A ed è stato ‘offerto’ anche al Napoli (Sky Sport)

