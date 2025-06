Kessie alla Roma Gasperini ritrova il suo leader di centrocampo | le ultime

Franck Kessie potrebbe presto fare il suo grande ritorno in Serie A, questa volta sotto la guida di Gian Piero Gasperini alla Roma. Il centrocampista ivoriano, attualmente all’Al-Ahli, si prepara a riabbracciare il calcio italiano e a rafforzare il centrocampo giallorosso con la sua esperienza e leadership. La possibilità di rivedere Kessie in biancazzurro sta infiammando le speranze dei tifosi e alimentando i rumors di mercato, segnando un potenziale nuovo capitolo per la Roma targata Gasperini.

Franck Kessié potrebbe essere il rinforzo ideale per il centrocampo della nuova Roma targata Gian Piero Gasperini. Come riportato da Sportmediaset, il centrocampista ivoriano, attualmente in forza all'Al-Ahli, ha espresso la volontà di tornare in Serie .

Immaginarlo accanto a Manu Koné in un nuovo centrocampo di forza, spinta e piedi buoni fa già sognare i tifosi della Roma. Perché lui è Frank Kessie, il "generale", e non ha bisogno di parti

Perché Franck Kessié è il profilo ideale per il centrocampo della Roma di Gasperini; Kessié chiama Gasp: il 'generale' vuole tornare ai suoi ordini. La Roma ci pensa; Kessie-Roma, contatti avviati: nodo ingaggio, decisivo Gasperini.

Prima di intavolare una trattativa, però, il club giallorosso deve sistemare il bilancio con le cessioni