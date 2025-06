Kenya nelle proteste contro corruzione e violenza della polizia gli agenti hanno ucciso almeno 16 persone

Le strade del Kenya si trasformano in un teatro di battaglie emotive, dove giovani e cittadini scendono in piazza per chiedere un cambiamento reale. Le proteste contro corruzione, violenza e tasse stanno scuotendo il Paese, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico. Mentre la tensione cresce, il mondo osserva con attenzione questa lotta per giustizia e dignità . Continua a leggere per scoprire cosa si cela dietro queste intense mobilitazioni.

In Kenya migliaia di giovani protestano contro il caro vita, la corruzione e la repressione. Al centro delle manifestazioni, la proposta di nuove tasse e la richiesta di giustizia per le vittime della violenza di Stato. Almeno 16 i morti, centinaia i feriti, molti gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: kenya - corruzione - violenza - almeno

Kenya, nelle proteste contro corruzione e violenza della polizia gli agenti hanno ucciso almeno 16 persone; Otto morti e almeno quattrocento feriti nelle manifestazioni in Kenya; Proteste in Kenya contro le violenze della polizia «.

Kenya, nelle proteste contro corruzione e violenza della polizia gli agenti hanno ucciso almeno 16 persone - Al centro delle manifestazioni, la proposta di nuove tasse e la richiesta di giustizia per le vittime della ... Scrive fanpage.it

Otto morti e almeno quattrocento feriti nelle manifestazioni in Kenya - Otto persone sono morte e almeno quattrocento sono rimaste ferite il 25 giugno nelle manifestazioni in Kenya nel primo anniversario dell’inizio dell’ondata di proteste del 2024 contro la corruzione e ... Lo riporta internazionale.it