Kean e Orsolini nel mirino dell’Arabia | i 5 trasferimenti più onerosi dalla Serie A alla Saudi Pro League

L'Arabia Saudita si conferma una destinazione ambita e irresistibile per i talenti del calcio italiano, offrendo cifre da capogiro a Kean e Orsolini. Ma quali sono stati i trasferimenti più costosi dalla Serie A alla Saudi Pro League? Scopriamo insieme i cinque scambi più onerosi, testimoni di un fenomeno che sta rivoluzionando il panorama calcistico internazionale.

I due attaccanti sono tra i nomi apprezzati in Arabia Saudita e abbiamo deciso di ripercorrere i 5 trasferimenti più onerosi dal campionato italiano a quello arabo (LaPresse) – Calciomercato.it L’Arabia Saudita continua a stuzzicare i calciatori attraverso offerte economiche mostruose. A due anni dal primo boom del campionato saudita, la lega non è cresciuta molto in termini di appeal, anzi. Il pubblico generalista l’ha abbandonata e anche allenatori e giocatori hanno iniziato riflettere con più attenzione su un eventuale trasferimento. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Kean e Orsolini nel mirino dell’Arabia: i 5 trasferimenti più onerosi dalla Serie A alla Saudi Pro League

Kean e Orsolini in Arabia? I 5 trasferimenti più onerosi dalla Serie A.

