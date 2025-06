Katy Perry e Orlando Bloom si sono lasciati? I due attesi al matrimonio di Jeff Bezos

Katy Perry e Orlando Bloom, una delle coppie più chiacchierate di Hollywood, si sono ufficialmente separati dopo nove anni di relazione e la nascita della loro piccola Daisy. La notizia, già circolata tra gli addetti ai lavori, ha scosso il mondo dello spettacolo, soprattutto in occasione del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, a cui i due non erano presenti. Le ragioni di questa rottura, complicata e dolorosa, restano un mistero, ma ciò che conta è che...

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez perde una delle coppie più attese. Secondo la stampa americana, infatti, Katy Perry e Orlando Bloom si sono definitivamente lasciati dopo una storia d’amore lunga nove anni e una figlia, Daisy, nata nel 2020. Per Us Weekly l’ormai ex coppia ha deciso di prendere strade diverse «in modo amichevole», anche se la separazione è ben lungi dall’essere stata rapida e indolore. Anzi, fonti vicine hanno parlato di una «lunga agonia emotiva durata mesi». Intanto, l’attore hollywoodiano è arrivato a Venezia per le nozze dove «è pronto a scatenarsi da single e divertirsi con Leonardo DiCaprio». 🔗 Leggi su Lettera43.it