kate middleton il destino di charlotte dopo la grande decisione su george

Kate Middleton e William avrebbero finalmente deciso il futuro scolastico di George, ma il vero segreto riguarda il destino di Charlotte dopo questa grande scelta. Con un equilibrio tra tradizione e innovazione, i Principi del Galles stanno tracciando un nuovo percorso per la loro famiglia reale, riservando sorprese anche per le future generazioni. La decisione avrà ripercussioni sulla vita di Charlotte e Louis, lasciando tutti con il fiato sospeso su cosa riserverà il loro domani.

Dopo numerose indiscrezioni, Kate Middleton e William hanno preso la più importante decisione per George. Hanno finalmente scelto la scuola che frequenterà il prossimo autunno e a sorpresa non è quella che si pensava. Sistemato il futuro del primogenito, adesso i Principi del Galles si devono concentrare su Charlotte e poi su Louis. Kate Middleton, scelta definitivamente la scuola per George. Kate Middleton e William avrebbero finalmente deciso a quale scuola iscrivere George che il prossimo 22 luglio compirà 12 anni. Da più di un anno Will e Kate sono impegnati nella ricerca del college per il primogenito. 🔗 Leggi su Dilei.it