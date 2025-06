Kappa FuturFestival 2025 festival di musica elettronica

Preparati a vivere un’esperienza unica: la dodicesima edizione di Kappa FuturFestival, il festival di musica elettronica più amato e riconosciuto al mondo, torna nel cuore di Torino dal 4 al 6 luglio al Parco Dora. Quest’anno, l’evento si arricchisce di un connubio straordinario tra musica e arte, offrendo ai visitatori un’immersione sensoriale senza precedenti. Non perdere l’occasione di scoprire come la musica elettronica si trasforma in arte pura, creando un evento indimenticabile.

La dodicesima edizione di Kappa FuturFestival, uno dei festival di musica elettronica più famosi al mondo – recentemente inserito da DJ Mag al sesto posto nella Top 100 Festivals 2025 al mondo – si svolgerà al Parco Dora di Torino dal 4 al 6 luglio. Anche quest'anno mette in evidenza un sempre più profondo legame con il mondo dell'arte, attraverso iniziative in collaborazione con alcuni dei più celebri nomi del panorama artistico e fotografico attuale. Con grande stima per la sua visione e il suo impatto artistico, Kappa FuturFestival rende omaggio a Oliviero Toscani, maestro della fotografia contemporanea, proiettando su un palco – il Voyager – il suo progetto Portraits on white background: Razza Umana.

