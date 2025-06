Juventus Women ufficiale la cessione di Bonfantini | via a titolo definitivo Il comunicato del club e tutti i dettagli

La Juventus Women annuncia con rammarico la cessione definitiva di Agnese Bonfantini alla Fiorentina. Un addio che segna una svolta importante nel percorso della talentuosa attaccante, pronta a scrivere nuovi capitoli in una nuova squadra. La notizia, comunicata ufficialmente dal club, apre un capitolo emozionante per il futuro di Bonfantini e per le dinamiche del calcio femminile italiano. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa novità .

Juventus Women, ufficiale la cessione di Bonfantini. La nota del club bianconero e i dettagli dell’addio a titolo definitivo. Come anticipato da , Bonfantini saluta definitivamente la Juve. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero. COMUNICATO – « Agnese Bonfantini saluta la Juventus Women e si trasferisce a titolo definitivo alla Fiorentina  – squadra con cui ha disputato la stagione 202425 in prestito e che ha esercitato l’opzione di riscatto nei suoi confronti. L’attaccante classe 1999, arrivata a Torino nell’estate 2021, con la squadra bianconera ha collezionato 64 presenze in tutte le competizioni, mettendo a segno complessivamente 14 reti con la Juventus Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, ufficiale la cessione di Bonfantini: via a titolo definitivo. Il comunicato del club e tutti i dettagli

