Juventus Women Bennison dice addio | accordo con il Real Madrid

L'avventura di Hanna Bennison con la Juventus Women si conclude dopo una stagione intensa e ricca di emozioni. La talentuosa centrocampista svedese classe 2002 si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, trasferendosi al Real Madrid in Spagna. L’affare, ormai definito, rappresenta un’importante opportunità per Bennison di crescere ulteriormente. La cifra dell’operazione resta riservata, ma l’accordo segna un passaggio cruciale nel futuro della giocatrice e del club bianconero.

di Mauro Munno Juventus Women, Bennison dice addio al club bianconero: trovato l’accordo con il Real Madrid, tutti i dettagli e gli ultimissimi aggiornamenti. È durata soltanto una stagione, complicata, l’avventura di Hanna Bennison con la Juventus Women. La centrocampista svedese classe 2002 lascia il club bianconero a titolo definitivo per cercare nuova fortuna in Spagna, al Real Madrid. L’affare è fatto e definito per una cifra che resta riservata. La Juventus opererà sul mercato in entrata per sostituire Bennison, la cui uscita era nell’aria da diverse settimane. La svedese, che disputerà l’Europeo con la sua Nazionale, non si è mai adattata completamente al gioco di Canzi per cui era diventata l’ultima scelta in mediana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com