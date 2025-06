Juventus voci incontrollate sul ritorno di fiamma per Araujo | ecco la situazione | CMIT

Le voci di mercato sulla Juventus non si fermano, alimentate dall'ultimo rumor su un possibile ritorno di Ronald Araujo. Mentre questa sera i bianconeri affrontano il Manchester City a Orlando, l’atmosfera è infuocata anche in queste indiscrezioni che potrebbero rivoluzionare le strategie future. Tra emozioni sul campo e rumors di mercato, tutto può succedere: ecco la situazione aggiornata.

Stasera la squadra bianconera sarà impegnata contro il Manchester City, ma, nel frattempo, circolano diverse indiscrezioni di mercato Alle 21, al ‘Camping World Stadium’ di Orlando, si affronteranno per l’ultima partita del gruppo G la Juventus e il Manchester City. Appaiate a quota sei punti in classifica, entrambe hanno conquistato il pass per gli ottavi di finale con una giornata di anticipo. Ronald Araujo (LaPresse) – Calciomercato.it Adesso, però, si deciderà chi passerà per prima e chi per seconda: quest’ultima affronterà , presumibilmente, il Real Madrid di Xabi Alonso nel prossimo turno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it