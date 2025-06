Juventus una sfida epica tra Juve e Manchester City

Il 26 giugno alle 21:00 al Camping World Stadium di Orlando, si accendono i riflettori su una sfida epica tra Juventus e Manchester City, una battaglia decisiva per il primato nel Gruppo G del Mondiale per Club 2025. I bianconeri di Igor Tudor, con il morale alle stelle dopo le vittorie recenti, sono pronti a mettere alla prova la loro determinazione contro un avversario di livello mondiale. Un match che promette emozioni e sorprese, ecco cosa ci attende.

La Juventus affronta il Manchester City in un match cruciale per il primato nel Gruppo G del Mondiale per Club 2025. La partita si gioca il 26 giugno alle 21:00 al Camping World Stadium di Orlando. I bianconeri, guidati da Igor Tudor, arrivano a punteggio pieno dopo le vittorie contro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, una sfida epica tra Juve e Manchester City

In questa notizia si parla di: juventus - sfida - epica - juve

Luis Henrique Juventus, il club bianconero può beffare l’Inter: parte la sfida al club nerazzurro! L’indiscrezione incendia il mercato - Luis Henrique potrebbe diventare il nuovo obiettivo della Juventus, pronta a mettere a segno un colpo che infuoca il mercato e sorprende l’Inter.

La #Juventus ha presentato la lista dei giocatori che porterà al Mondiale per Club: confermati Rugani e Kostic Ci sono anche Bremer e Milik 9 Presenti 9 NextGen: Anghelè, Daffara, Gil Puche, Owusu, Pietrelli, Cudrig, Mancini, Turco e Garofani As Vai su Facebook

La Juventus può arrivare prima nel suo girone al Mondiale per club se... e chi affronterebbe agli ottavi; Primavera Femminile, l'Inter vola in finale dopo una resistenza epica in 10 vs 11: martedì la sfida...; Juventus-Milan, dove vederla in TV e streaming: formazioni ufficiali.

Juventus-Manchester City in diretta al Mondiale per Club: bianconeri per il primo posto in classifica, Vlahovic sfida Haaland - Manchester City, la sfida mette in palio il primo posto del girone G al Mondiale per Club: gli aggiornamenti sulle probabili formazioni ... Scrive fanpage.it

La Juventus può arrivare prima nel suo girone al Mondiale per club se... e chi affronterebbe agli ottavi - Le combinazioni per la Juventus e difendere il primato nel Gruppo del Mondiale per club e accedere agli ottavi: avversari e possibili incroci dopo il Manchester City ... Come scrive sport.virgilio.it