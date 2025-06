juventus una lezione impartita dal manchester city

Il 26 giugno 2025, il mondo del calcio assiste a un duello epico tra Juventus e Manchester City al Camping World Stadium di Orlando. Entrambe già qualificate agli ottavi, si sfidano con l’obiettivo di conquistare la vetta del Gruppo G. I bianconeri, guidati da Tudor e schierando un compatto 3-4-2-1, sono pronti a imparare una lezione importante dai citizens, in una partita che promette emozioni e insegnamenti memorabili.

