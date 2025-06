Juventus umiliata dal Manchester City! Manita che significa secondo posto

Una serata da dimenticare per la Juventus, umiliata dal Manchester City con un sonoro 5-2 che le costa il secondo posto nel Gruppo G del Mondiale per Club. I Citizens dominano in campo, lasciando poche speranze ai bianconeri di avanzare alla fase successiva. L’ultima partita si rivela un duro colpo, ma la squadra ha ancora spazio per rialzarsi: ora, non resta che attendere il prossimo capitolo.

Il Manchester City supera la Juventus con il punteggio di 5-2 e si qualifica da prima nel Gruppo G del Mondiale per Club. A segno Jeremy Doky, Pierre Kalulu (autogol), Erling Haaland, Phil Foden e Savinho. PRIMO TEMPO – La Juventus incontra il Manchester City nel match valido per l’ultima giornata del Mondiale per Club. I bianconeri, a caccia almeno di un pareggio per garantirsi il primo posto nel Gruppo G della competizione internazionale, iniziano male. Al 9?, infatti, la compagine inglese si porta in vantaggio grazie al taglio vincente di un Jeremy Doku colpevolmente perso da Alberto Costa. L’1-0 dura pochissimo a causa di un errore marchiano di Ederson, che in disimpegno sbaglia il passaggio a un compagno di squadra ravvicinato. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Juventus umiliata dal Manchester City! Manita che significa secondo posto

