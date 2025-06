Juventus umiliata dal Manchester City | bianconeri agli ottavi da secondi nel girone al Mondiale per club

La Juventus si trova a un bivio cruciale nella sua avventura al Mondiale per club 2025. Dopo una partenza impeccabile, i bianconeri sono stati sconfitti dai temibili Manchester City, compromettendo la loro posizione e rischiando un incrocio difficile con il Real Madrid agli ottavi. La squadra di Igor Tudor dovrà ora affrontare questa sfida con grinta e determinazione, consapevole che il destino del torneo dipende da un’unica partita.

La Juventus non riesce nell’impresa e perde lo scontro diretto con il Manchester City, chiudendo in seconda posizione il gruppo G al Mondiale per club 2025. I bianconeri, a punteggio pieno dopo due giornate grazie alle nette vittorie su Al-Ain e Wydad Casablanca, sono stati travolti dai Citizens e a questo punto rischiano fortemente di incrociare il Real Madrid agli ottavi. La squadra di Igor Tudor affronterĂ infatti al primo turno della fase a eliminazione diretta la vincente del girone H, che verrĂ fuori nella notte italiana dal terzetto composto da Real (in pole position per il primo posto), Salisburgo e Al-Hilal. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Juventus umiliata dal Manchester City: bianconeri agli ottavi da secondi nel girone al Mondiale per club

