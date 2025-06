Juventus Tudor | Manchester City? Giochiamo per batterli Guardiola il migliore al mondo Poi annuncia il turnover chi recupera e chi no

Alla vigilia di Juventus-Manchester City, una sfida che promette emozioni e spettacolo, l’allenatore bianconero Igor Tudor si prepara a sfidare il temuto Guardiola, considerato il migliore al mondo. Con il turno annunciato, si prospettano scelte importanti su chi recupera, chi sarà in campo e chi invece dovrà fare i conti con qualche assenza. La partita si avvicina: sarà una battaglia da non perdere per conquistare il girone del Mondiale per Club.

Alla vigilia di Juventus-Manchester City, gara valida per il girone del Mondiale per Club, l`allenatore dei bianconeri, Igor Tudor, ha parlato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

SALA STAMPA FIFA Club World Cup | Juventus-Wydad AC | LE INTERVISTE IGOR TUDOR «È stata una gara un po’ diversa, anche per via dell’orario che ha abbassato i ritmi. Gli avversari si erano preparati bene, ma partire con un gol immediato ci ha dato u Vai su Facebook

Juventus, Tudor sfida il City: "Non si può giocare per pareggiare" - Il tecnico bianconero alla vigilia della sfida che decide il primo posto nel girone: "Coceiçao puo andare in panchina, che bella sorpresa Kostic" ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it