Juventus sprint per Jonathan David | trattativa avanzata si lavora ai dettagli finali

La Juventus accelera sulla pista Jonathan David, con la trattativa ormai in fase avanzata e pronta a definire gli ultimi dettagli. Il talentuoso attaccante canadese, classe 2000, potrebbe presto indossare la maglia bianconera, segnando un importante cambio di rotta nell’attacco per la prossima stagione. Con i contatti intensificatisi e i tempi che si stringono, il sogno di un’operazione da grande mercato potrebbe presto diventare realtà . La Juventus si prepara a chiudere il colpo che potrebbe fare la differenza.

La Juventus ha scelto il volto del suo primo colpo estivo: Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, è a un passo dal vestire la maglia bianconera. La trattativa è entrata nella fase decisiva, con i dirigenti juventini al lavoro per definire gli ultimi dettagli di un’operazione che potrebbe cambiare il volto dell’attacco in vista della nuova stagione. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui i contatti sono ormai costanti e avanzati. A guidare l’operazione c’è Damien Comolli, direttore generale bianconero, sbarcato a Orlando proprio per stringere i tempi con agenti e intermediari. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, sprint per Jonathan David: trattativa avanzata, si lavora ai dettagli finali

