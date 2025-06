Juventus, Sacchi elogia i progressi di Tudor.

Il calcio italiano si anima di entusiasmo mentre Igor Tudor guida la Juventus verso nuove vette. Con un gioco più solido e un atteggiamento convincente, i bianconeri mostrano segnali di rinascita che non passano inosservati. Arrigo Sacchi, leggenda del calcio, riconosce il talento e la crescita della squadra, confermando che il suo lavoro sta portando frutti importanti. La buona sorte di Tudor sembra appena all’inizio, e il futuro promette grandi emozioni.

Una Juve in crescita con Tudor Igor Tudor sta dando nuova linfa alla Juventus, e Arrigo Sacchi, leggenda del calcio, non può fare a meno di notarlo. Al Mondiale per Club 2025, i bianconeri mostrano segnali di crescita, con un gioco più solido e un approccio che convince. Il tecnico L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it