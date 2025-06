Juventus rinvio a giudizio e nuova penalizzazione? C’è la data

La Juventus si trova nuovamente sotto i riflettori, tra rinvii a giudizio e una nuova penalizzazione che rischia di scuotere la classifica. Mentre il club lotta sul campo per un risultato importante nel Mondiale per Club, l’ombra delle questioni legali si fa sentire forte. Questi eventi potrebbero avere ripercussioni decisive sia in termini sportivi che di mercato, avvicinando o allontanando i bianconeri dai loro obiettivi. La sfida di stasera potrebbe essere più che mai cruciale.

Non c’è pace per il club torinese, scatta il nuovo allarme: ecco quali sono i rischi e i potenziali effetti sulla classifica Ore importanti in campo e sul mercato per la Juventus, senza ombra di dubbio. Sul terreno di gioco, i bianconeri vanno a caccia del primo posto nel girone nel Mondiale per Club, potendo contare su due risultati su tre nella sfida di stasera contro il Manchester City. Il piazzamento potrebbe essere fondamentale per il prosieguo del torneo, ovviamente. E intanto, Damien Comolli è al lavoro per rinforzare la rosa per permetterle di puntare allo scudetto nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, rinvio a giudizio e nuova penalizzazione? C’è la data

