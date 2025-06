Juventus rinnovo in stand-by per Gatti | Comolli chiuderà dopo il Mondiale per Club

La sessione di calciomercato si avvicina, e la Juventus si prepara a fare i conti con un’estate di grandi scelte e attese. Con il Mondiale per Club in corso, i club più strategici tengono i fari puntati sul mercato, ma per i bianconeri il rinnovo di alcuni protagonisti è ancora in stand by. Damien Comolli sta valutando le mosse giuste, pronto a chiudere le trattative appena concluso il torneo mondiale.

La sessione di calciomercato è ormai alle porte e prenderà il via in concomitanza al Mondiale per Club, competizione oltre oceano e che vede impegnate diverse squadre, molte delle quali al centro delle dinamiche di compravendita. Anche la Juventus, ad esempio, si ritrova a dover temporeggiare prima di avviare concretamente la finestra estiva: Damien Comolli, infatti, avrebbe deciso di riprendere in mano le questioni riguardanti i rinnovi contrattuali al termine dell'esperienza negli USA. Sono tanti i rinnovi da valutare, dopo quello di Savona, arrivato poco prima dell'avvio del Mondiale per Club; Comolli dovrà infatti pensare ad Yildiz e non solo.

