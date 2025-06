Juventus | reparto offensivo in fremito

Il settore offensivo della Juventus trema di fronte alle sfide del mercato, con Damien Comolli determinato a rinforzarlo senza spendere un euro. Dopo il trionfo al Mondiale per Club 2025, l’obiettivo è sorprendere ancora, e Jonathan David rappresenta la grande occasione: un talento canadese in scadenza con il Lille pronto a fare il salto di qualità in bianconero, regalando nuove emozioni ai tifosi e a Igor Tudor.

Un bomber a costo zero Damien Comolli, galvanizzato dalla recente vittoria al Mondiale per Club 2025, sta lavorando instancabilmente per regalare al tecnico Igor Tudor un attacco di livello. Jonathan David, centravanti canadese in scadenza con il Lille, è il nome caldo per rinforzare il reparto offensivo. Il classe 2000,

