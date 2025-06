Juventus pressing su Sancho ma dipende da Conceição | mercato in movimento alla Continassa

La Juventus, concentrata sulla sfida decisiva contro il Manchester City, mantiene alta l’attenzione sul mercato. Tra i nomi caldi, spicca Jadon Sancho, esterno del Manchester United già oggetto di un tentativo l’anno scorso. La strategia bianconera dipende molto dalla volontà di Conceiçao e dalle dinamiche della sessione estiva: il futuro di Sancho potrebbe dipanarsi tra sogni e realtà in una Continassa sempre in movimento.

Mentre si prepara alla sfida decisiva contro il Manchester City per il primo posto nel gruppo G del Mondiale per Club, la Juventus non perde di vista le manovre di mercato. I bianconeri lavorano su più fronti, e uno dei nomi tornati prepotentemente sul tavolo è quello di Jadon Sancho, esterno inglese di proprietà del Manchester United. Un nome che alla Continassa conoscono bene: già un anno fa c’era stato un tentativo concreto, sfumato per motivi economici e tecnici. Ora però le condizioni sembrano diverse, e l’interesse si è riacceso. Sancho, pista viva: ma il Fenerbahce è alla finestra. Secondo quanto riportato da SportMediaset, la Juventus sarebbe in buona posizione nella corsa a Sancho, ma non è sola. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com