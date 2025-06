Juventus porte chiuse in Spagna | offerta rispedita al mittente

Dopo le porte chiuse in Spagna e una proposta economica respinta, la Juventus si prepara a fare sul serio. Con Damien Comolli al timone, il club bianconero intensifica le trattative, alzando le cifre per raggiungere gli obiettivi di mercato e rafforzare la squadra. È il momento di accelerare: la voglia di protagonismo e successo sarà il motore di questa estate ricca di sfide e opportunità . Resta con noi per scoprire tutte le novità che arriveranno!

Proposta economica rifiutata, servirà alzare le cifre per arrivare all’obiettivo di mercato: le ultime Dopo aver preso confidenza con il mondo Juventus, per Damien Comolli è il momento di accelerare. Il club bianconero inizia a organizzarsi concretamente per entrate e uscite, per far quadrare i conti dal punto di vista economico e tecnico, per lanciarsi verso una prossima stagione in cui l’ambizione sarà essere protagonisti su tutti i fronti. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Abbiamo raccontato, sulle pagine di Calciomercato.it, del piano di cessioni per monetizzare il più possibile, anche con talenti della Next Gen. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, porte chiuse in Spagna: offerta rispedita al mittente

In questa notizia si parla di: juventus - porte - chiuse - spagna

Tonali chiude le porte alla Juventus: "Ho fatto dei pensieri ma sto bene al Newcastle" - Tonali mette un freno alle voci di mercato, confermando: “Ho fatto dei pensieri, ma sto bene al Newcastle”.

Amichevole disastrosa per Lehmann e compagne Amichevole che tanto amichevole non è: la nazionale svizzera femminile ha affrontato la squadra U15 del Lucerna, perdendo ben 7-1. Il risultato dell’incontro, disputato a porte chiuse, sarebbe dovuto ri Vai su Facebook

Juventus, porte chiuse in Spagna: offerta rispedita al mittente; Genoa-Juventus a porte chiuse dopo gli incidenti nel derby di Coppa Italia; La strage dell'Heysel: Juventus-Liverpool e la tragedia in cui morirono 39 tifosi.

Juventus, porte chiuse in Spagna: offerta rispedita al mittente - Il club bianconero inizia a organizzarsi concretamente per entrate e uscite, per far quadrare i conti ... Si legge su calciomercato.it

Genoa-Juventus si giocherà a porte chiuse, è ufficiale. Thiago Motta: â€œÈ un peccato per tutti” - MSN - Juventus, in programma sabato alle 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, si disputerà a porte chiuse. Lo riporta msn.com