Juventus per David bisogna risolvere il nodo commissione

La Juventus guarda con interesse a Jonathan David per rinforzare l’attacco nella prossima stagione, ma un dettaglio complicato rischia di frenare l’affare: la commissione di 15 milioni. La trattativa si fa intricata, tra desiderio di rafforzarsi e questioni economiche da risolvere. Ora, bisogna trovare una soluzione immediata per sbloccare la situazione e portare il talento canadese in bianconero, perché il futuro juventino potrebbe dipendere proprio da questa complicazione.

Juventus, David nel mirino: la commissione da 15 milioni frena l'affare La Juventus punta su Jonathan David, attaccante del Lille, per rinforzare l'attacco nella stagione 20252026, ma la trattativa incontra ostacoli. Secondo Tuttomercatoweb, il club bianconero ha intensificato i contatti con il giocatore canadese, in scadenza di contratto a giugno

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

Jonathan #David-#Juventus: ingaggio da 6 milioni più 1 o 2 di bonus (accettato), un nuovo incontro servirà per limare distanze su premio alla firma e commissione, fino a quel momento serve prudenza. L'attaccante ha dato totale gradiment

Jonathan David è e rimarrà il primo obiettivo della Juventus per l'attacco Ma qual è la situazione allo stato attuale?

