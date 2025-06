juventus ore decisive per jadon sancho

La Juventus è pronta a scatenare un’operazione a sorpresa: ore decisive per Jadon Sancho, l’esterno del Manchester United nel mirino dei bianconeri. Con i contatti intensificati tra club e agente, la trattativa potrebbe entrare nella sua fase cruciale. I tifosi juventini sognano già un attacco stellare per la prossima stagione, ma tutto dipenderà dalle decisioni che verranno prese nelle prossime ore. La sfida si fa sempre più accesa e il futuro di Sancho potrebbe essere a Torino.

