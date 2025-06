Juventus-Manchester City Streaming Gratis | il Mondiale per Club in Diretta Live

L’ultima sfida del Gruppo G del Mondiale per Club promette emozioni e sorprese, con Juventus e Manchester City pronti a scendere in campo al Camping World Stadium alle ore 21:00 del 26 giugno. Un match che potrebbe decidere le sorti degli ottavi di finale, rivelando quale squadra avanzerà da prima e quale da seconda nel girone. Scopri subito come seguire in streaming gratis questa partita imperdibile e vivere ogni istante dell’azione!

L’ultima sfida del Gruppo G del Mondiale per Club sta per andare in scena: la Juventus sfiderà il Manchester City, in contemporanea con Wydad-Al Ain, sfide che avranno inizio a partire dalle ore 21:00 del 26 giugno. Il match del Camping World Stadium avrà come unico scopo quello di capire in quale posizione le due squadre passeranno agli ottavi di finali, visto che ormai entrambe sono certe della qualificazione. Il risultato porterà a scoprire quale avversario del gruppo H ci sarà da affrontare al prossimo turno. La Juventus è sicura della qualificazioni grazie alle 2 partite vinte contro l’Al Ain e contro il Wydad e con 9 gol fatti ed uno solo subito, dimostrando di aver trovato una giusta quadra tattica sotto la guida di Igor Tudor e trascinata dal talento di Kenan Yildiz, giovane finito sotto i riflettori in questo Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus-Manchester City, Streaming Gratis: il Mondiale per Club in Diretta Live

In questa notizia si parla di: juventus - manchestercity - mondiale - club

Dove vedere Inter-River Plate, Juventus-Manchester City e le altre partite di giovedì al Mondiale per Club; Juventus-Manchester City: probabili formazioni, torna Locatelli; Juve-Manchester City oggi al Mondiale per club 2025: orario, formazioni e dove vederla - LaPresse.

DIRETTA Mondiale per Club, Juventus-Manchester City: segui la cronaca LIVE - La Juventus di Tudor affronta il Manchester City di Guardiola nel Mondiale per Club. Come scrive calciomercato.it

Diretta Juventus-Manchester City: segui la partita del Mondiale per club - Dalle 21 a Orlando i bianconeri di Tudor sfidano la squadra di Guardiola: in palio c'è il primo posto del girone G ... Segnala corrieredellosport.it