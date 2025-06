Juventus Manchester City streaming e diretta tv | dove vedere la partita del Mondiale per club

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perdere neanche un secondo della sfida tra Juventus e Manchester City al Mondiale per club, sei nel posto giusto. Oggi, giovedì 26 giugno 2025, alle ore 21, la partita si gioca negli Stati Uniti e le possibilità di seguirla sono tante. Ma qual è il modo migliore per vedere Juventus-Manchester City in diretta streaming o TV? Scopriamolo subito!

. JUVENTUS MANCHESTER CITY STREAMING TV – Oggi, giovedì 26 giugno 2025, alle ore 21 Juventus e Manchester City scendono in campo negli Stati Uniti per la fase a gironi del Mondiale per club. Dove vedere Juventus Manchester City in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita del Mondiale per club tra Juventus e Manchester City sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e in chiaro, gratis, su Canale 5. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Juventus Manchester City streaming e diretta tv: dove vedere la partita del Mondiale per club

In questa notizia si parla di: juventus - manchestercity - streaming - vedere

Dove vedere in tv #Juventus-Manchester City, Mondiale per club 2025: orario, programma, streaming -#Juve #CWC #CWC2025 #JuveManCity Vai su X

Partite Oggi 26 Giugno: Juventus-Manchester City, Spagna-Olanda, Wydad-Al Ain, Orari Streaming e Canali TV Online https://calcioin.it/partite-streaming-oggi-orari-canali-tv-online-31140 Ecco dove poter seguire in diretta tv e streaming le partite di calcio di o Vai su Facebook

Dove vedere Juventus Manchester City tv streaming: guarda la partita in diretta; Come vedere Juventus-Manchester City in streaming dall'estero; Juventus-Manchester City: orario e dove vedere la partita del Mondiale per Club in chiaro e streaming.

Juventus-Manchester City in streaming dall'estero: come vedere la partita - Con NordVPN puoi collegarti a DAZN e vedere il match del Mondiale per Club. telefonino.net scrive

Juventus-Manchester City: a che ora si gioca e dove vederla in streaming dall'estero - Come vedere in streaming la sfida del gruppo G del Mondiale per Club tra Juventus e Manchester City e a che ora si gioca. Come scrive telefonino.net