Juventus-Manchester City probabili formazioni | Vlahovic c' è

Stasera alle 21 italiane, Juventus e Manchester City si sfidano a Orlando in una partita decisiva per gli ottavi del Mondiale per club. Tudor si trova a dover scegliere tra tre duelli chiave: Gatti o Rugani, Thuram o McKennie, Kostic o Cambiaso. Chi si imposterà come leader del Gruppo G? Scopriamo le probabili formazioni e le ultime novità per vivere al massimo questa sfida imperdibile.

