Juventus-Manchester City | orario e dove vedere la partita del Mondiale per Club in chiaro e streaming

Juventus e Manchester City si preparano a scendere in campo a Orlando per un match decisivo nel Mondiale per Club 2025, che potrebbe determinare la testa del Girone G. Entrambe già qualificate agli ottavi, questa sfida promette emozioni e spettacolo. Scopri orario, dove vedere la partita in chiaro e in streaming, e non perdere neanche un istante di questa sfida imperdibile!

Juventus e Manchester City si sfidano a Orlando per il primo posto nel Girone G del Mondiale per Club: entrambe già qualificate agli ottavi, ma il match di stasera deciderà chi chiuderà in testa. Tutto pronto al Camping World Stadium di Orlando per il big match tra Juventus e Manchester City, valido per l'ultima giornata del Girone G del Mondiale per Club 2025. Entrambe le squadre sono già qualificate agli ottavi di finale con 6 punti, ma questa sfida decisiva decreterà chi passerà il turno da prima del girone, assicurandosi un percorso più favorevole nella fase a eliminazione diretta. La situazione del girone La Juventus di Igor Tudor sta sorprendendo negli Stati Uniti con due vittorie nette: 5-0 contro l'Al Ain e 4-1 contro il Wydad Casablanca, merito anche di uno strepitoso Kenan Yildiz.

