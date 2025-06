Juventus-Manchester City l’autogol è da non credere | l’episodio fa il giro dei social

Un autogol da mozzare il fiato, protagonista assoluto nella sfida tra Juventus e Manchester City e già diventato virale sui social. Un episodio incredibile che sta facendo il giro del web, aggiungendo ulteriore suspense a una partita decisiva per il destino delle due squadre nel Mondiale per Club. La tensione è alle stelle: chi si assicurerà il primo posto? La risposta potrebbe arrivare proprio da questo momento cruciale.

