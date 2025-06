Juventus Manchester City-Juve | La vigilia raccontata da Igor Tudor

La vigilia della sfida tra Juventus e Manchester City si anima con le parole di Igor Tudor, che invita la squadra a scendere in campo con coraggio e determinazione. Con l’attenzione rivolta a una partita cruciale di Champions League, il tecnico bianconero mette in chiaro che il rispetto per gli avversari si accompagna alla voglia di dimostrare il proprio valore. La notte prima del grande scontro si fa ancora più intensa: ecco cosa ha detto Tudor.

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha affrontato la stampa con determinazione alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City. Ha sottolineato l'importanza di approcciare la partita con coraggio, senza timore reverenziale verso gli avversari. "Il City è una squadra straordinaria, ma noi giochiamo in casa e abbiamo

In questa notizia si parla di: juventus - igor - tudor - manchestercity

