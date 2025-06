Juventus-Manchester City Gatti | Yildiz non mi sta stupendo la sua strada è in discesa

Federico Gatti della Juventus ha espresso parole di fiducia e ammirazione per Kenan Yildiz, riconoscendo il suo talento e la sua crescita. Prima della sfida contro il Manchester City nel Mondiale per club, le sue parole riflettono un rispetto sincero e un’attesa di grande spettacolo. In un contesto di alta tensione, la stima tra questi giovani talenti promette di accendere ulteriormente il campo e emozionare i tifosi.

Le parole del difensore della Juventus Federico Gatti su Kenan Yildiz prima dell'ultima sfida del girone del Mondiale per club contro il Manchester City. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juventus-Manchester City, Gatti: "Yildiz non mi sta stupendo, la sua strada è in discesa"

