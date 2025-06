Juventus-Manchester City dove vederla oggi in TV e streaming a che ora si gioca | formazioni e canale TV

Stasera alle 21:00, il grande scontro tra Juventus e Manchester City si accende al Camping World Stadium di Orlando, un match decisivo per il primato nel Gruppo G. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 e disponibile anche in streaming su Infinity+. Non perdere l'occasione di seguire ogni momento di questa emozionante sfida che promette spettacolo e colpi di scena: preparati a vivere un evento indimenticabile!

Juventus-Manchester City si gioca questa sera al Camping World Stadium di Orlando con calcio di inizio alle 21:00. Si deciderà chi riuscirà a strappare il primo posto nel Gruppo G. Diretta in chiaro e senza costi in TV e in streaming su Canale 5 e Infinity+. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: juventus - manchestercity - streaming - gioca

DUE SU DUE, LA #JUVENTUS È GIÀ AGLI OTTAVI Show di Kenan #Yildiz nel 4-1 della squadra di #Tudor contro i marocchini del #Wydad, in gol anche #Vlahovic su calcio di rigore. I bianconeri attendono ora il #ManchesterCity di Pep #Guardiola L' Vai su Facebook

Dove vedere Juventus-Manchester City in diretta tv e streaming?; Juventus-Manchester City dove vederla oggi in TV e streaming, a che ora si gioca: formazioni e canale TV; Juventus Manchester City: dove vederla, orario, formazioni.

Juventus-Manchester City dove vederla oggi in TV e streaming, a che ora si gioca: formazioni e canale TV - Manchester City si gioca questa sera al Camping World Stadium di Orlando con calcio di inizio alle 21:00 ... Riporta fanpage.it

Juve Manchester City streaming LIVE e diretta tv: dove vederla - Juve Manchester City streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la terza giornata dei gironi del Mondiale per Club 2025 Una notte di gala per chiudere il sipario sulla fase a g ... Come scrive juventusnews24.com