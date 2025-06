Juventus-Manchester City dove e quando vederla Sfida per la vetta del girone al Mondiale per Club

Il grande confronto tra Juventus e Manchester City per la vetta del girone G del Mondiale per Club si avvicina, promettendo emozioni e spettacolo. L’attesa è già palpabile: dove e quando seguire questa sfida decisiva che potrebbe decidere il primo posto? Preparatevi a vivere un match senza precedenti, perché i riflettori sono puntati su Orlando, il 26 giugno 2025, un appuntamento imperdibile per ogni appassionato di calcio.

Orlando, 26 giugno 2025 - Nel girone G del Mondiale per Club è il momento di assegnare il primo posto. Juventus e Manchester City hanno già in tasca la qualificazione agli ottavi di finale dopo aver conquistato entrambe due vittorie nelle prime due giornate della competizione. Adesso non resta che scoprire chi chiuderà in vetta. I bianconeri partono con un piccolo vantaggio: in caso di pareggio, i Citizens finirebbero alle loro spalle per un gol segnato in meno. Le statistiche . Questa sarà l'ottava partita ufficiale tra Juventus e Manchester City, la prima dal successo bianconero per 2-0 nella fase a gironi della UEFA Champions League 202425. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juventus-Manchester City, dove e quando vederla. Sfida per la vetta del girone al Mondiale per Club

