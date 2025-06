Juventus-Manchester City al Mondiale per Club 2025 | orario formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Stasera, il Camping World Stadium di Orlando accende i riflettori su Juventus e Manchester City, protagoniste dell’attesissimo match che chiude il Gruppo G del Mondiale per Club FIFA 2025. Con entrambe a punteggio pieno, questa sfida deciderà chi si qualificherà da prima del girone, regalando agli appassionati un evento imperdibile. Scopri orari, formazioni ufficiali e dove seguire in TV e streaming questa sfida cruciale.

Juventus e Manchester City tornano in campo oggi, giovedì 26 giugno 2025, per l’attesissima sfida che chiude il Gruppo G del Mondiale per Club FIFA 2025. Il match si gioca alle 21:00 italiane al Camping World Stadium di Orlando, in Florida. Entrambe le squadre guidano la classifica del girone con 6 punti, grazie a due vittorie convincenti nelle prime due giornate. L’incontro di questa sera sarà decisivo per stabilire la prima classificata del gruppo e ottenere un miglior posizionamento nella griglia degli ottavi di finale. Juventus e Manchester City a punteggio pieno: la situazione nel girone. Juventus: 5-0 all’esordio contro l’Al Ain e 4-1 al Wydad Casablanca, con Kenan Yildiz tra i migliori in campo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Juventus-Manchester City al Mondiale per Club 2025: orario, formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

In questa notizia si parla di: juventus - manchestercity - mondiale - club

Translate post#MondialeperClub: il giorno di #Juventus-#ManchesterCity, dove seguire la partita Vai su X

Le possibili avversarie della Juventus agli ottavi del Mondiale per Club I bianconeri possono anche permettersi di perdere domani contro il Manchester City: la qualificazione è già stata ottenuta. Ma chi sarà la prossima avversaria? ? La vincente del gr Vai su Facebook

Juventus-Manchester City, le probabili formazioni; Mondiale per club 2025, come vedere Juventus-Manchester City; Juve-City, dove eravamo rimasti? In sei mesi è cambiato tutto... tranne Cambiaso.

Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) - Manchester City sarà trasmessa in diretta, come tutto il Mondiale per Club 2025, da Dazn e visibile in chiaro su Italia 1. Scrive msn.com

Juventus-Manchester City dove vederla oggi in TV e streaming, a che ora si gioca: formazioni e canale TV - Manchester City si gioca questa sera al Camping World Stadium di Orlando con calcio di inizio alle 21:00 ... Segnala fanpage.it