Juventus Manchester City 2-5 manita inglese | Koopmeiners e Vlahovic in gol per i bianconeri

Una notte da dimenticare per la Juventus, sconfitta 5-2 dal Manchester City di Guardiola in una partita ricca di emozioni e colpi di scena. I bianconeri, con Koopmeiners e Vlahovic in gol, hanno cercato di resistere all’assalto dei Citizens, ma l’inglese si è rivelata troppo forte. Nonostante la pesante sconfitta, la Juventus si qualifica agli ottavi del Mondiale per Club come seconda, dimostrando che anche nelle difficoltà si può trovare una speranza.

Sconfitta pesante per la Juventus che perdono 5-2 contro il Manchester City di Guardiola: ecco com’è andata La Juventus cade rovinosamente contro il Manchester City e si qualifica per gli ottavi del Mondiale per Club come seconda. Ai bianconeri bastava un pareggio per consolidare la vetta, ma stasera gli inglesi hanno dimostrato la loro netta superiorità nei novanta minuti. Le due squadre sembravano arrivare da due periodi completamente diversi per quanto espresso in campo: gli uomini di Guardiola hanno dominato in lungo e in largo, concedendo poco ai bianconeri che quanto meno hanno reso la sfida di questa sera meno pesante di quello che poteva essere. 🔗 Leggi su Sportface.it

