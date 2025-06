Juventus Manchester City 2-5 inglesi a valanga sulla squadra di Tudor | bianconeri secondi nel gruppo G Guardiola si prende il primo posto

Il calcio internazionale si infiamma con un match spettacolare tra Juventus e Manchester City, che si conclude con un severo 2-5 a favore degli inglesi. I Citizens, guidati da Guardiola, dominano la scena, conquistando il primo posto nel gruppo G. La gara al “Camping World Stadium” di Orlando ha mostrato la forza e la determinazione della squadra di Manchester, lasciando la Juventus a riflettere su quanto accaduto e sulle sfide future.

Juventus Manchester City 2-5, crollo bianconero al "Camping World Stadium": i Cityzens si prendono il primo posto nel gruppo G. Finisce 5-2 per gli inglesi la gara del "Camping World Stadium" di Orlando tra Juventus e Manchester City. La squadra di Guardiola ha dimostrato la sua forza con una vittoria convincente e una prestazione degna delle aspettative. Il Manchester City ha iniziato il match con grande energia, riuscendo a sbloccare il risultato grazie a Doku. Tuttavia, la Juventus non si è lasciata intimidire e ha pareggiato rapidamente con Koopmeiners. Bianconeri sfortunati in occasione dell'autogol di Kalulu al 26? del primo tempo.

Translate postDominio del #ManchesterCity nel primo tempo. La squadra di #Guardiola tecnicamente è di un altro livello. I tre gol sono frutto di cappellate, ma quando gli inglesi si avvicinano all'area bianconera, negli occhi dei giocatori di #Tudor si percepisc Vai su X

La Juventus è un tabù per il Manchester City: dal 2010 ad oggi i bianconeri sono rimasti imbattuti nelle sfide contro gli inglesi tra Champions ed Europa League, come finirà stasera? Vai su Facebook

