Juventus-Manchester City 2-5 Guardiola in prima fascia | Koopmeiners e Vlahovic non bastano Kalulu a picco

Il Gruppo G del Mondiale per Club ha regalato uno spettacolo senza precedenti: il Manchester City di Guardiola si impone sulla Juventus 5-2, conquistando la prima fascia agli ottavi. Un risultato sorprendente che ribalta i pronostici e mette in evidenza l'inarrestabile forza dei Citizens, mentre i bianconeri, pur con Koopmeiners e Vlahovic, non sono bastati. La sfida tra due titani si conclude con un punto di svolta…

Il Gruppo G del Mondiale per Club si è appena concluso dando un netto risultato: il Manchester City passa agli ottavi di finale in prima fascia dopo aver battuto la Juventus per 5-2. Un risultato clamoroso che ribalta i pronostici della vigilia: la squadra di Igor Tudor è crollata davanti all’armata dei Citizens che ha portato avanti una partita fatta di grande tecnica e di entusiasmo. Haaland e compagni però sono riusciti a prendere le misure ad una difesa spesso spaesata e che non è riuscita a trovare il modo di arginare gli inglesi. La partita si è aperta da subito con l’aggressività del Manchester City che, già al 4? di gioco si è avvicinato al vantaggio con Bernardo, ma Di Gregorio, con una super parata è riuscito a ritardare l’agonia bianconera. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus-Manchester City 2-5, Guardiola in prima fascia: Koopmeiners e Vlahovic non bastano, Kalulu a picco

In questa notizia si parla di: juventus - manchestercity - prima - fascia

La presenza di 6 squadre inglesi nella prossima Champions obbligherà l'Inter, incredibilmente proprio a causa della sua presenza in prima fascia, a giocare contro 2 squadre inglesi già nel maxi girone. - Le regole vietano scontri tra squadre dello stesso paes Vai su Facebook

Mondiale per Club: il calendario della Juventus; Le fasce della prossima Champions League: dove sono Napoli, Inter, Atalanta e Juventus; Mondiale per club 2025, le fasce del sorteggio: Inter e Juventus in seconda fascia.

Juventus-Manchester City, la cronaca LIVE - Tudor si gioca il primo posto con una formazione rimaneggiata. Come scrive rainews.it

Mondiale Club: Juventus-Manchester City 2-5 - 2 la Juventus nel match valido per la terza giornata del Gruppo G del Mondiale per Club e chiude il girone al primo posto a punteggio pieno, con nove punti. Riporta rainews.it